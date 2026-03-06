ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಸುಕಾಲಪೇಟೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಓಣಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ, ನಟರಾಜ ಕಾಲೊನಿ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ, ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವರು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಣ್ಣದಾಟ, ನೃತ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಓಕುಳಿ ಕಾರಣದಿಂದ ನಗರ ಅಘೋಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>