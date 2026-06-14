'ಜೀವೋತ್ತಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು' – ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ಸಂದೇಶ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ಪುರಷೋತ್ತಮ ಮಾಸವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯೂ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೀಯವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾನ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೃಂದಾವನಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲೆರನ್ನು ಸಲಹುವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ಹನುಮ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ವರ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಠದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುರೇಶ ಆದೋನಿ, ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಾರಲಬಾವಿ, ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಕೊಳ್ಳಿ, ಹನುಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಾಧವರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಜೋಶಿ, ಅಮರೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಗುರುರಾಜ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಣಸಗಿ, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಜಾವೂರು, ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಭಾಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-30-2060288958</p>