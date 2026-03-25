ಏ.15ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಹುಣಸಗಿ: ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬರುವಂತಾಗಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರವರೆಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಣದಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾರಾಯಣಪುರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶಗೌಡ ಸುಬೇದಾರ,'ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾಗೂ ಆಲಮಟ್ಟ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ. ರೈತರ ಹಿತಕಾಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಏ.15ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗಯ್ಯ ದೇಸಾಯಿಗುರು,'ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನೀರು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗಲು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದ ಅವರು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ಸಂಗೀತಾ ಮುದಗಲ್ಲ, ಶಂಕರನಾಯಕ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಭರತ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗುಜ್ಜಲ, ಅಮರೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಶಂಕರ ದೇಸಾಯಿ, ಸಿದ್ದು ಮೇಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ದೇವಪುರ, ಅಮರೇಶಗೌಡ ದೇವಪುರ, ಬಸನಗೌಡ ದೇವತಕಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>