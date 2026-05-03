ಶ್ರೀದೇವಿಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಭಕ್ತರು

ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಗಡ್ಡಿ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವರಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳ ಹಾಗೂ ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಉಭಯ ದೇವಿಯರನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಯ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದೇವಿಯರು ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶ ನೆರವೇರಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ದೇವಿಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೈವದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>