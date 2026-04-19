‘18 ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ’ಗೆ ಛಾಯಾ ಭಗವತಿ ಸಜ್ಜು

ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಹುಣಸಗಿ: 'ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಛಾಯಾ ಭಗವತಿ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ (ಅಷ್ಟಾದಶ) 18 ತೀರ್ಥಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಏ.20ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ: ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿ ರೂಪವೇ ಛಾಯಾ. ಈ ಛಾಯಾ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಕೊನಾರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಛಾಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಪುತ್ರ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶನಿಸಿಂಗಣಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ.

'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಗಾದ್ವಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಸೀತಾರಾಮರಾವ ಜಹಾಗಿರದಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಂದು ಛಾಯಾ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.

'ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೇ ಅಕ್ಷಯ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಕೂಡಾ ಲಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಮಸುಂದರ ಜೋಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ರಾಮನು ಸೀತಾ ಸಹಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಮಗಯಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊರದ ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗೀನ ಅರ್ಪಿಸವುದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿದಂಬರಭಟ್ಟ.

'ಛಾಯಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, 'ಆದಿತ್ತು ಕಾಶಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಛಾಯಾ' ಎಂಬ ನಾಡ್ನುಡಿ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಲು ಇದ್ದು. ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಯಣಪುರದ ಕಿರಣ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು.

ಮಾರ್ಗ: ಹುಣಸಗಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ, ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-30-164025376