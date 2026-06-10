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ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬೇಗಂ ಅರ್ತಿ

ಅಲಿಬಾಬಾ ಪಟೇಲ್
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ತರಬೇತುದಾರರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬೇಗಂ ಆರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ
Cricketsports

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