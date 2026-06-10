ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬೇಗಂ ಅರ್ತಿ

<p>ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬೇಗಂ ಅರ್ತಿ ಅವರು, ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಹಿಸ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಶಾಹಿಸ್ತಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ ಒಲವು. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಹಸಿವು ಇಂಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಹಿಸ್ತಾಗೆ ವರವಾಗಿದ್ದು, 2022ರ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿಬಿರ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು, ಅಗ್ರ 14 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ 11ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ ಘಟ್ಟವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿ2 ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಹಿಸ್ತಾಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ತಡೆಯುವುದು. ರನ್ಔಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು: 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಅಂಧರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ‘ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂಧರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಐಬಿಇಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 11 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. 2025ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ 7 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ತಿಳಿದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ರು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನರಸಪ್ಪ ಆಶಾಪುರ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ರಾ.ಪಂನಿಂದ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ನಾಯಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಕ್ತುಂ ಭಾಷಾ ಪಾರಶಿ, ಯಂಕೋಬ ನಾಯಕ ತೋಟದ, ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ತೊಗರಿ, ಹುಸೇನ ನಾಶಿ, ರವಿ ನಾಯಕ, ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ರಿಯಾಜ್ ಆರ್ತಿ, ರವಿ ತವಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ತರಬೇತುದಾರರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. </blockquote><span class="attribution">ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬೇಗಂ ಆರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-681536232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>