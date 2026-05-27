ಅಲಿಬಾಬಾ ಪಟೇಲ್

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ–3 ಮತ್ತು 5ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲಾ ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ 6 ಕಡೆ ತಲಾ ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರೆ, ಒಂದು ಘಟಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಅ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರಿಗೆ ₹10 ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ಆದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ