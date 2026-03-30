ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಒಟ್ಟು 12 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 38 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 8.30 ವರೆಗೆ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಂಕೋಬ ಯರಕಮಟ್ಟಿ 192 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲವು ಪಡೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಸಣ್ಣ 215, ಶಾಂತಮ್ಮ ಯಂಕಣ್ಣ 221 ಮತ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಕಾಟಮಳ್ಳಿ 210 ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹಿಂದುಳಿದ (ಎ) ವರ್ಗದ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನದ ಯಂಕೋಬ ಪೂಜಾರಿ 184 ಮತ, ಪ್ರವರ್ಗ ಬಿ ಸ್ಥಾನದ ಅಮರೇಗೌಡ 201 ಮತ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ 250 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಖುರ್ಷಿದ್ ಪಾಟೀಲ್ 218, ಶಿವ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ರಾಂಪಳ್ಳಿ 205, ಶಿವರಾಜ ವಿಭೂತಿ 196, ಗಿರೀಶ್ 193, ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ 193 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಮರೇಶ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.