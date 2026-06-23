ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಆಚರಣೆ ವಿವರ

<p>ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮೊಹರಂಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಣ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಸೀದಿ ಇದೆ</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರಿನ ದೇವರಾದ ಹುಸೇನ ಪಾಷ, ಸೈಯದ್ ಖಾಂ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಇಮಾಮ್ ಖಾಸಿಂ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಬ್ಬದ ಏಳನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅ ದಿನ ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಇಮಾಮ್ ಖಾಸಿಂ ದೇವರ ಸಾವರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಅಲಾಯಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಮರದ ದಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಉರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಿಡಿಯುವ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಕರೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸಾವರಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೇವರನ್ನು ಮಸೀದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 25ಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ 9ನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯೇ ಖತಲ್ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಸೇನ್ ಪಾಷ, ಸೈಯದ್ ಖಾಸಿಂ ಹೆಸರಿನ ದೇವರ ಸಾವರಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅ ದಿನವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ನಾಲ್ಕೂ ದೇವರನ್ನು ಮಸೀದಿಂದ ಹೊರ ತಂದು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದೇಸಾಯಿ ಮನೆತನದವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಪಂಜಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-1713163748</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>