ನರೇಗಾ ಉಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ತೊಲಗಿಸಿ, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಉಳಿಸಿ, ಕೂಲಿಕಾರರ ಬದುಕು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ,'2004ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ, ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಳೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈಗಿನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಕಳ್ಳರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿವೇ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಎಬಿಪಿಎಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ದಿನ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ, ಸುರೇಶ ಗೌಡ, ನರೇಶ ಕುರುಕುಂದಿ, ಆನಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ �ದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>