ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ

<p>ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ‘ರೈತರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಾರ ನಾಗನಗೌಡ ಮಲ್ಕಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗಂಟೇರ ಅವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರನೊರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಶೇಡ್ ನೆಟ್, ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು, ಅಡಿಕೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚ್ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಆಗದೆ ಹರಳುಗಳು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಆಸರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಕ್ಕನೂರು, ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟ, ಧೂಳೇಹೊಳೆ, ಹಳ್ಳಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ನಿರಂಜನ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಭಿಷೇಕ ಪಾಟೀಲ್, ಅಭಿಗೌಡ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಟಿ.ಎನ್. ಹನುಮಗೌಡ, ಹಳ್ಳಿಹಾಳ್ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಎಚ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-43-2130113169</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>