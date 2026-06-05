ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ತಾಳಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಕ್ಕೇರಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಬಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಪತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಹಿವಾಟು ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ತಾಳಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಸ್ ಕಕ್ಕೇರಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂರು ಬಸ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗಣ್ಣ ಸುಭೇದಾರ್, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಪ್ಪ ಮಂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಂಬ್ರೇಶ ಬೋಯಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಚಿಂಚೋಡಿ, ಮೈಹಿಬೂಬ ಸುರಪುರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಚಿಂಚೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಹಿಂದ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1982322931</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>