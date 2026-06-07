ಕಕ್ಕೇರಾ; ಶಾಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುಟ್ಟೇರದೊಡ್ಡಿ, ಮಲಕಾಜರದೊಡ್ಡಿ, ದಳಾರದೊಡ್ಡಿ, ಗುಮೇದಾರದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಬಿಇಒ ನಿಂಗರಾಜ ಮೂಲಿಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು, ಆಟದ ಮೈದಾನವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನೂತನ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಡಕಪ್ಪ ಮಲಕೋಜಿ, ಶಿವಪ್ಪ ದಳಾ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ, ಮೇಲಾ, ನಂದಣ್ಣ, ಸೋಮಣ್ಣ ಪುಟ್ಟೇರದೊಡ್ಡಿ, ಪರಮಣ್ಣ, ಗ್ವಾಲಪ್ಪ, ಸಂಗಪ್ಪ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ, ಬಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ಮಲಕೋಜಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ದಳಾರ, ಸೋಮಣ್ಣ ಪುಟ್ಟೇರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-30-64652860</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>