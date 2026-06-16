ರಾಯಚೂರು–ವಿಜಾಪುರ ನೂತನ ಬಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಯಚೂರ–ವಿಜಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲದಿಂದ ಸುರಪುರ ಡಿಪೊದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು–ವಿಜಾಪುರ ನೂತನ ಬಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಬಸಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮರಪ್ಪ ಮಂಡಿ, ಬುಚ್ಚಪ್ಪನಾಯಕ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ, ಚಂದ್ರು ವಜ್ಜಲ್, ಪರಮಣ್ಣ ವಡಿಕೇರಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಹೋಟೇಲ್, ಮಹಿಬೂಬ ಸುರಪುರ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕುರಿ, ಅಮರೇಶ ಬೋಯಿ, ಗೈಯ್ಯಪ್ಪ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸ್ಮನಿ , ಸೋಮು ಬನದೊಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-30-282004097</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>