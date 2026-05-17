ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಕನಕನಾಲಾ ಜಲಾಶಯ

<p>ತಾವರಗೇರಾ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಕನಕನಾಲಾ ಜಲಾಶಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಾಶಯವು ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೊಂಡರೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗಿಂತ ಸಿಂಧನೂರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ನಿರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಖುರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>252 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (623 ಎಕರೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 15,900 ಮೀ. ಉದ್ದದ 0.225 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟು, 189, 44 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1,500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಜಲಾಶಯವು ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೋಟ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳು ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೆರೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧುನೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಭರವಸೆ: ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿಯ ಕನಕನಾಲಾ ಜಲಾಶಯನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 0.225 ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ 0.227 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಹರಿವು ಕಾಲುವೆ (ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್) ಅಧುನಿಕರಣ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಯ ಬೋಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಳಮಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಯೋಜನೆ: ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದರೆ ತಾವರಗೇರಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ, ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿತಾಂಡಾ, ಅಮರಾಪುರ, ಕಳಮಳ್ಳಿ, ಕಳಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ನಾರಿನಾಳ, ರಾಂಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ತೆರದ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಥಿತಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-35-1412828365</p>