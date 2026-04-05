ಕವಿತಾಳ: 'ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗಣತಿದಾರರು ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಸ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಏ.15 ರಿಂದ ಮೇ 15ರ ವರೆಗೆ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 24 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 4 ಜನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, 3,158 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ತಲಾ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏ.15ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದರು.

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುತಾಲಿಕ್, ವೆಂಕಟೇಶ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ, ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ