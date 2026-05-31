ಗಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಗಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಅಗಸಿ ಬಳಿಯ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಡೊಳ್ಳು, ಬಾಜಾ–ಭಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ–ಕಳಸಗಳ ಜೊತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನು ಬಿಂದಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾಯಿ–ಕರ್ಪೂರ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಗೂಗೆಬಾಳ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಡ್ಡೆ, ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರಬರ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಗುಡಿ, ಮೌನೇಶ ಹಿರೇಕುರಬರ, ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಕಾಪುರು, ನಾಗರಾಜ ಯಾದವ, ತಾಯಣ್ಣ ಯಾದವ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀಲೊಗಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-32-1408091668</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>