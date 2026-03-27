ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಕವಿತಾಳ: ಕಲ್ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 50ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 36ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕುಂಭ, ಕಳಸ, ಭಾಜಾ, ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಠದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಹಾಂತೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ತ್ರಯಂಬಕ ಮುಂಡರಗಿಮಠ, ಶರಣಬಸವ ಹಣಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಬಂಕಲದೊಡ್ಡಿ, ದೇವರಾಜ ರೊಟ್ಟಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಮೌನೇಶ ಹಿರೇಕುರಬರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್, ಗಂಗಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ, ಬಸವ, ವಿರೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-32-162725994