ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್. ಬಳ್ಳಾರಿ</em></p>.<p>ಕವಿತಾಳ: ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 21 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ 17 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. 15 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಐವರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದೀಗ ಶಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8, 9 ಮತ್ತು10ನೇ ತರಗತಿಯ 415 ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಶೇ 65.64 ರಷ್ಟು 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ 418 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 63.93 ಮತ್ತು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 430 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 93 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-1490524200</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>