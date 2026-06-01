ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಡಾಂಬರು

<p>ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ₹ 90 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2025 ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಾಂಬರು ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಈ ರೀತಿ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಜಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಂದಾಜು 24 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ತಗ್ಗು ದಿನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತುಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. 24 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಅಂದಾಜು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕವಿತಾಳದಿಂದ ಗೂಗೆಬಾಳವರೆಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಡಿ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-32-1058278525</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>