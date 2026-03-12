ಖಾಟಿಕ್ ಸಮಾಜದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ದೆಹಲಿಯ ಉತ್ತರನಗರದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾಟಿಕ್ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಖಾಟಿಕ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ನಗರದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾಟಿಕ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೈದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಳಿ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಭರಿತ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವು ನಾಗರಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ,ಸುರೇಶ, ನಾಗೇಶ, ವಿಶಾಲ್, ಅರುಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>