ಕೋನಹಳ್ಳಿ: ಹಜರತ್‌ ಸೈಯದ್‌ ಬಾಷಾ ಜಾತ್ರೆ

<p>ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾಷಾರವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿವೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷ ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ ಬಿಸಲಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಪೂಜಾರಿಗಳ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾಷಾರವರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸುಗುಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಗುರುವಾರ ಚಿರಾಗ್(ದೀಪ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನ್ನು ತಿರಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ದರ್ಗಾದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟದಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಗಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಗಾಕಮಿಟಿಯು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-30-1363138938</p>