ರಥೋತ್ಸವ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು, ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

31 ಜೋಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತು. ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಮದ್ದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಗಬ್ಬೂರು ಮಠದ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವಾರ್ಯ ತಾತನವರು, ಯರಡೋಣಾ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುರುಮಠ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಶ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಪರಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಸೇರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-32-1502060476