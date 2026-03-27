ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1000 ಹಣ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 48 ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಟಗಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ವೈಶಾಲಿ ಝಳಕಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನರಸಣ್ಣ ತಾತಾ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಶರಣಪ್ಪ, ಬಾಲಯ್ಯ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರತ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.