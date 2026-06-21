ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ 37 ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 37 ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಕೊಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಂಜಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 37 ತಾಂಡಗಳ ನಾಯಕ, ಕಾರಬಾರಿ, ಡಾವಶಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಂಜಾರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪರಂಪರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸಮಾಜದವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದುಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕುಟಂಬ ಸಮೇತ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಾಂಡಾಗಳ ಕಾರಭಾರಿ, ನಾಯಕ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರು ಪ್ರತಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು’ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಡವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜವನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರೇಶ ರಾಠೋಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ, ಶಿವಣ್ಣ ಪವಾರ, ದೇವಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ನೀಲೇಶ ಪವಾರ, ಮುಕೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಪದ್ಮರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಶ್ಮಣ ರಾಠೋಡ, ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ವಕೀಲರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-32-1654622566</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>