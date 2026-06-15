ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ತೊಲಗಿಸಲು ಜೂನ್ 20ರಂದು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಕ್ಷಣೆ ಪಿಡುಗು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸಂತಸೇವಾಲಾಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೋಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 38 ತಾಂಡಗಳಿದ್ದು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಣೆ ಪಿಡುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಡಕುಟಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಹೊಲ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗೋವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಲೇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕ, ಕಾರಭಾರಿ, ಬಂಜಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರದಕ್ಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ನೀಲಪ್ಪ ಪವಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರು ಬಣಾವತ, ಪದ್ಮರಾಜ ನಾಯಕ, ಮುಖೇಶ, ಚಂದ್ರು ರಾಠೋಡ, ಶಂಕರ ಪವಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-32-277242235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>