ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅಧುನಿಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ನೀಡದೇ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಎನ್.ಡಿ. ವಡ್ಡರ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಧುನಿಕರಣದ 2ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎನ್.ಡಿ. ವಡ್ಡರ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ, 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ₹25 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲಿಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ಅವರನ್ನು 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಬಿಲ್ ನೀಡದೇ ಸುಳ್ಳು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರನಗೌಡ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಬೀಗ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶರಣಗೌಡ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲದಕಲ್, ತುಕರಾಮ್ ಜಿನ್ನಪುರು, ಮರೆಪ್ಪ ಮಲದಕಲ್, ವೀರೇಶ ನಾಯಕ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಸರಕಲ್, ಪರಮಾನಂದ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ, ಅಂಜನೇಯ ಚಲುವಾದಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅಮಾರಪುರು, ರಂಗಪ್ಪ ಮುಸ್ಟೂರು, ರವಿಚಂದ್ರ ಮಲದಕಲ್, ಶರಣಗೌಡ ಯರಮರಸ್, ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮದುರ್ಗ, ವೀರನಗೌಡ ರಾಮದುರ್ಗ, ಶಫಿ ಮಲದಕಲ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಮಲದಕಲ್, ಅಮರೇಶ ಇಟಗಿ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-1177826328</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>