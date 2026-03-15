ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಂಕರ ಕೊಡತೆ ಅವರ ಕುಟಂಬ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೈಕಲ್ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ದೇಶದ 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬೈನ ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 4ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಆಂದೋಲನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸೈಕಲ್ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ₹ 699 ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹ 50 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಳಜಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಂಕರ ಕೊಡತೆ ತಮ್ಮ ಊರಾದ ರಾಯಬಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸೈಕಲ್ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯವೂ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ಕೊಡತೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ಸೂರಜ್ ಕೊಡತೆ ಸೈಕಲ್ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 39 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಕೊಡತೆ 1,273 ಕಿ.ಮೀ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ 1,074 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಮಗ 1,154 ಕಿ. ಮೀ. ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,500 ಕಿ. ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3,700 ಕಿ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹1,75,000 ಅನುದಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದು ಕೊಡತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ