ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಖಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಗುಂಟೂರು, ಡಬ್ಬು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಖರ್ಚು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ರೋಗ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 110 ಭಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂದಿನ ರೈತರಿಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹90 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ₹40 ಸಾವಿರ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಇಳುವರಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದರ ಕುಸಿತ ಎಷ್ಟು?: 2023ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹60 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹70 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹90 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಬೆಳೆ ಆವಕ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಲವೂ ಬೆನ್ನಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ನೋವಿನ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>