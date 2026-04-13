‘ಗಜದಂಡ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಭೂಪುರ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಅಮರೇಶ್ವರಗುರು ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ 21ನೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭೂ ಕೈಲಾಸವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುರುಗುಂಟಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಮನೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಆದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುರುಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು 108 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುರುಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿನವ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ,' ಅಮರಗುಂಡ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 4ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ, ಮಹಾರುದ್ರ ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಧರ್ಮಸಭೆ, ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಜಯಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನವಲಕಲ್ಲಿನ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಮಠದ ಮಾತಾ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಿ, ಶಾಂಭವಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>