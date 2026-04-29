ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೃತಕ ಅಭಾವ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರವೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ 45 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇ–ಕೆವೈಸಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ವೃದ್ದರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದೇಶ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಬಸವ ಈಚನಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಪೇರಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗುಡಿಹಾಳ, ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾಧವ, ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅಮರೇಶ ಪವಾರ್, ಅಮರೇಶ ಗುರುಗುಂಟಾ, ಪರಮಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>