ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತ ಹೂನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೇಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಕೆ.ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 66 ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಗಳ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಲಿಕಲಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಕೆ.ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಜನತಾಪುರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೌನೇಶ.ಎಂ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 66 ಟೇಬಲ್ 324 ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಕೆ.ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಮೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಬಸವರಾಜ ಗುಡಿಹಾಳ, ಬಿಆರ್ಪಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಸೀನ್, ಮುಕ್ತಮ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮೇಘನಾ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ವೀರೇಶ ತೇರದಾಳ ಅವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-32-924000</p>