ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur

ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestDeathRaichurhospital
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT