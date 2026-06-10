ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಟಿಲತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾ.ಪವನಕುಮಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 5ರಂದು ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಾವೇರಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ನರ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ರೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹಲವು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ಹಲವು ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ರೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿ ರಕ್ತ ಗುಂಪು ಬಿ ನೆಗಟಿವ್ ಇದ್ದು, ಅಪರೂಪದ ಗುಂಪು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟುಪಟ್ಟು 3 ಪಾಯಿಟ್ ರಕ್ತ ಗುಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಟಿಲತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಾವುನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-563224185</p>