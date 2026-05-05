ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಪೈಪ್ ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥದ ಬಳಿಯ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮತೀರ್ಥದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗುಡದನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಮೂಲಕ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಡದನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಒಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನೀರು ತರುವಂತವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತ ನೆಲೋಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>