‘ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಶಕ್ತಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ರಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕೇ ಅಯೋಮಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುನಕುಂಟಿ ಶರಣಯ್ಯ ತಾತ, ಪಿಐ ಹೊಸಕೇರಪ್ಪ, ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಡಿ.ನಾಗರಾಜು, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿರಾಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದ ಕರಡಕಲ್, ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಪುಗೌಡ, ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ, ರೇಣುಕಾ, ಪ್ರೇಮಾ ಮುದ್ದಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಗಂಧದಗುಡಿ, ಸಂಗೀತಾ ನಾಡಗೌಡ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಜ್ಜನ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಬಸನಗೌಡ ಗಣೇಕಲ್, ಬಸವರಾಜಗೌಡ ತುಗ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>