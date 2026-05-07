ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಲಕೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನೀರಲಕೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 8 ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತುರುಕಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರಿಸುವ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1971ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು, ಪ್ರದೀಪಮುತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು, ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕೆಸರಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರಾರಾವಿ ಮುದಗಲ್, ಮೌನೇಶ, ಅಮರೇಶ, ಪ್ರವೀಣ, ರಾಜು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260507-32-1706785395