ರಾಯಚೂರು: ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಲಿಂಗಸುಗೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ನಿಲೋಗಲ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಎನ್.ಡಿ.ವಡ್ಡರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಣ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>₹4.34 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಲೋಗಲ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರುವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 6.7 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪದರಿನ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರೋಲರ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಳಸಿಲ್ಲ. 3 ಇಂಚು ಕಲ್ಲಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಾಂಬರು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೋರಲಬೆಂಚಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗೇರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಆದೇಶ ನಗನೂರು, ತಿಪ್ಪರಾಜು ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಚಿಕ್ಕ ನಗನೂರು, ರಮೇಶ ಹಿರೇ ಹೆಸರೂರು, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರಭೂಪುರ, ಪರಸಪ್ಪ ಸುಣಕಲ್ಲು, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಮಾನಪ್ಪ ಕರಡಕಲ್ ಹಾಗೂ ಶರಣಪ್ಪ ಹಿರೇಹೆಸರುರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-32-1392471082</p>