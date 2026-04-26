ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ?

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೆಬಾಳ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲಾ ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು, ಅಮರಾವತಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮ ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಸಂಸದ ಜಿ.ಕುಮಾರನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಅಮರಾವತಿ ಮಸ್ಕಿ ಬಸನಗೌಡ ತುರವಿಹಾಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊನೆ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿವೆ.

ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಬ್ಭಾಗವಾದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ 3 ತುಕಡಿಯಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹತ್ತಿರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಆದರೂ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮ ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ: ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೇ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರ ತಾ.ಪಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು, ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು, ಇಬ್ಬರು ತಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು