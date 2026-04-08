ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬೀಗ: 82 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ 82 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಡಿಒ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಏ.3 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.50ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನೀಡದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡದೇ 82 ಜನರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಗ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು, ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಚೇರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 82 ಜನರು ಬಂದು ರೌಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶೋಭಾರಾಣಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಗುಣಿ ಗುಂಟಿ, ಗುರುಚರಣಧಾಮ್ ಹಾಗೂ ಇತರ 80 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>