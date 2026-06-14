<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃತಗ್ಯತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡ ಮಾಡಿರುವ 12 ಸಾವಿರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಹುನೂರು ಮಾತನಾಡಿ,‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಗ್ಯತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 12 ಸಾವಿರ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಗ್ಯತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಅರುಣಾ ದಿವಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಶಾಲಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮೌನೇಶ ಆಚಾರ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಕೃತಗ್ಯತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂದಾನಿ ಹನಮನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತ ಮರದ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಲಗಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಂತ ಕುರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಬಸವರಾಜ ಗುಡಿಹಾಳ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಮ್ ಸಾಬ್ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಯಾಸೀನ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವೀರೇಶ ತೇರಾದಾಳ, ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ವನಕಿಹಾಳ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಸುವರ್ಣ, ನಬಿಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಅಮರೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-32-290603033</p>