ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮನವಿ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮಂಗಳವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಯುವಕರು ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಗಡಿಯಾರ ವೃತ್ತ, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ತಳ್ಳುವ ಬಂಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನಗೋಸ್ಲೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ದುರುಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಚನೂರ, ಹುಲ್ಲಗಪ್ಪ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಶಶಿಧರ ಕೆಸರಹಟ್ಟಿ, ಹುಲ್ಲಗಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ