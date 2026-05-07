‘ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಛಾವಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹನುಮಗೌಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸಯ್ಯದ್ ಆರೀಫ್ ಉಲ್ಲಾ, ಸಂಗನಗೌಡ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಗಣೇಶ ದರ್ಬಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಆಂಜನೇಯ ರಾಮತ್ನಾಳ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್, ಮುದುಕಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಭೀಮಸೇನ್ ಕಲಕರ್ಣಿ, ಪರಶುರಾಮ ಕೆಂಭಾವಿ, ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಯಮನೂರ ಭೋವಿ, ಸುಜಾತ ಶಿವುಕುಮಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಲಿನಮನಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>