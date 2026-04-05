ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಜನ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಹವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುಕೊಳಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ, ಹಳ್ಳ, ಕಾಲುವೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಜುಕೊಳದ ಕೊರತೆ ನಿಗಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಜನ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈಜುಕೊಳ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಯುವಸಮೂಹ, ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಾಡುವುದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ₹100 ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-32-100482534