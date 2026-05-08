2030ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣ: ಡಾ.ಮಹ್ಮದ್ ಶಾಕೀರ್

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: '2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಹ್ಮದ್ ಶಾಕೀರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಐಎಂಎ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕ್ಷಯರೋಗ ಆಂದೋಲನ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇತರೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಫ, ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷಯ ಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಅಮರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಡಾ.ರವಿಕಿರಣ, ಡಾ.ಶಿವನಾಥ, ಡಾ.ಅಭಿಜಿತ್, ಡಾ. ಲಕ್ಮೀಕಾಂತ, ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ, ವಿಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ, ದೇವರಾಜ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬ್ಯಾಳಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಮೇಟಿ, ನಾಗರತ್ನ, ಬಸವರಾಜ, ವಾಸೀಂರೆಹಮಾನ್, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>