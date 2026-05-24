ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿವರಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳು: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಕೊಳಚೆ, ಅಶುಚಿತ್ವ, ಮಾಸಿದ ಗೋಡೆಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆಗುಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಮುದಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ, ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ, ಕರಡಕಲ್ ಕೆರೆ, ನವಲಿ ಜಡೆಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕುಣಿಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚುಲು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಫೆವರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ತಂಗುದಾಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಪಡುವಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗೀತಾ ಬಾರ್ ಎದುರು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಆಟೊಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಬಿಳಲಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆಟೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆಟೊಗಳು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವಣಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಗಳಿಂದ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂ