ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FarmersAgriculture
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT