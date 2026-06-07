ಉಚಿತ ಮಾತ್ರೆ ವಿತರಣೆ ನಾಳೆ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚವಟಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚವಟಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಷಾಯ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಪವಿತ್ರಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘8ರಂದು ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣವೂ ತಂಪಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಅಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಷಾಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9480561533ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಾದ ಸಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ, ಡಾ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಜಗನ್ನಾಥ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-488393827</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>