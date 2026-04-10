ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲೇಣಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37ರ 835 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದವರು(ಎಐಕೆಕೆಎಸ್) ಗುರುವಾರ ಎಸಿ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲೇಣಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37ರ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಪಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 175 ಎಕರೆ ಗೈರಾಣ ಭೂಮಿ, 84 ಎಕರೆ ಬಿ ಖರಾಬು ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಠಾಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಕೆರೆಕುಂಟೆ, ಗುಂಡು ತೋಪುಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಮೀನುಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37ರ 835 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..</p>.<p>'₹ 15000 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ, ಎಸ್ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಭೂರಹಿತ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂಮಿ ಅದಲು ಬದಲು ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೊರಲಬೆಂಚಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗೇರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು, ಆದೇಶ ನಗನೂರು, ರಮೇಶ ಹಿರೇಹೆಸರೂರು, ಬಸವರಾಜ, ಚಿದಾನಂದ ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತrರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>