ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲು

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗವೊಂದು ಶನಿವಾರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಚಲುವಾದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಂಗಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆರಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂಗಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಚಿದಾನಂದ ಚಲುವಾದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-32-1330356871</p>