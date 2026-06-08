ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಉಪಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ

<p><em>ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ</em></p>.<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಉಪಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪಕಾರಾಗೃಹದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 6 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 14 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 6 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅವನತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾವೇ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯದಾದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಚಾವಣಿ ಮುರಿದಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುತ್ತದೆ. 6 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವುದರಿಂದ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು.</p>.<p>ಜೈಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡುವ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವಸತಿ ಗೃಹ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇಂದೂ ನಾಳೆಯೋ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಹರಕು ಮುರುಕು ಮನೆಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>40 ಕೈದಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 48 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಾಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮೀಪವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-32-996904534</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>